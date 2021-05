Nicola Molteni (Lega) al Memorial day delle stragi di Capaci e via d’Amelio

Oggi è andato in scena il Memorial day, evento che dal 1992, dopo le stragi di Capaci e via d’Amelio, ha l’obiettivo di ricordare il sacrificio dei servitori dello Stato. Presente anche il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni.

“Oggi ho partecipato con grande emozione al Memorial DAY organizzato dal Sap, un evento che dal 1992, dopo le stragi di Capaci e via d’Amelio, vuole commemorare il sacrificio di tutti i servitori dello Stato. E’ importante mantenere sempre vivo il ricordo di chi ha con coraggio ed abnegazione dedicato la propria vita, fino all’estremo sacrificio, per difendere la legalità e la sicurezza del nostro Paese. Preservare la memoria e tramandarla alle nuove generazioni è un dovere delle Istituzioni. Ringrazio il Sap per questo importante evento e alle donne e agli uomini che ogni giorno indossano l’uniforme con onore e alto senso dello Stato va il mio ringraziamento. Oggi voglio ribadire la nostra tolleranza zero verso tutte le forze di illegalità e il mio plauso va a chi ogni giorno si prodiga per la sicurezza di tutti i cittadini”.