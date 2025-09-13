Nidi di vespe e calabroni: oltre 350 interventi per rimuoverli

Quasi 350 interventi per la rimozione dei nidi di vespe e calabroni a Cantù.

Gli interventi

Prosegue anche in questo ultimo scampolo di estate l’attività della Protezione civile di Cantù, impegnata attraverso i suoi volontari nella rimozione dei nidi di vespe e calabroni negli spazi pubblici e, in seconda battuta, nelle abitazioni private.«Nel mese di luglio abbiamo portato a termine 144 interventi – ha puntualizzato il coordinatore della Protezione civile di Cantù Luca Montorfano – Il numero è andato crescendo nel mese di agosto, quando sono stati invece 156. Infine stiamo portando a termine quelli del mese di settembre e sino a ora sono stati 42».

Le squadre

Normalmente la squadra che viene incaricata di rimuovere il nido di vespe o calabroni è formata da due oppure tre volontari. Viste le numerose richieste giunte in sede, per la Protezione civile è stato necessario definire anche una scala di priorità. In prima battuta i volontari sono intervenuti sugli edifici pubblici, poi nelle abitazioni dove all’interno c’erano bambini e persone molto anziane, successivamente hanno risposto a tutte le altre chiamate, senza lasciare indietro nessuno.