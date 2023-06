Ben 16 milioni messi a disposizione da Regione Lombardia lo scorso 5 giugno, su proposta dell'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, per la misura "Nidi gratis". Le iscrizioni al bando aprono lunedì 3 luglio.

Nidi gratis: il bando di Regione Lombardia apre il 3 luglio

"Regione Lombardia, con questo 'Avviso' – spiega Lucchini - vuole essere al fianco dei Comuni e degli Enti Locali sempre più capaci di progettare in rete servizi sociali integrati e potenziati per le famiglie. Facilitare l'accesso ai servizi per la prima infanzia e rispondere ai bisogni di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro è una delle priorità di azione del nostro governo regionale".

La misura secondo l'assessore "non è soltanto un servizio fondamentale per la genitorialità, ma risulta particolarmente utile per sostenere le madri nella permanenza, nell'inserimento e reinserimento, nel mercato del lavoro".

I Comuni potranno presentare la domanda di adesione alla Misura Nidi Gratis - Bonus 2023/2024 esclusivamente sul sito Bandi Online, raggiungibile all'indirizzo a partire:

dalle 12 del 3 luglio alle 16 del 20 luglio;

dalle 12 del 5 settembre alle 12 del 15 settembre.

A chiusura dell'Avviso riservato ai Comuni, ne seguirà poi uno in autunno dedicato alle famiglie per la loro partecipazione.