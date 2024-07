Nido comunale: lavori al fotofinish

I lavori di riqualificazione dell’asilo nido comunale «Il Gelso» di Fino Mornasco sono in dirittura d’arrivo, tanto che l’Amministrazione ha già previsto una cerimonia d’inaugurazione pubblica per domenica 8 settembre dalle 11 in via Valtellina e, a seguire, la festa per l’accoglimento dei nuovi nati nell’anno 2023 con la piantumazione di un nuovo albero e un piccolo rinfresco.

Il progetto

Il nido è oggetto di un maxi intervento da 1 milione e 200mila euro dal luglio del 2023, grazie a un finanziamento Pnrr da oltre 900mila euro e ulteriori fondi stanziati dal Gse Conto Termico – fondo statale per la riqualificazione energetica degli edifici – per dare ai bimbi una struttura completamente rinnovata.

Dallo scorso settembre, i piccoli hanno dovuto traslocare in un nido provvisorio al Polo civico di Socco che era stato riadattato con opere da 100mila euro.

Spiega così il sindaco Roberto Fornasiero:

«I lavori sono ancora in corso e andranno avanti per tutto il mese di luglio. Ad agosto provvederemo a montare i nuovi arredi e faremo il trasloco da Socco a via Valtellina per avere un asilo operativo dal giorno dopo l’inaugurazione. Devo fare i complimenti a tutti gli addetti ai lavori perché hanno rispettato i tempi di scadenza molto precisi fin dall’inizio e anche in queste ultime fasi stanno procedendo in maniera molto serrata. L’esecuzione del cantiere in un solo anno per rimettere a nuovo un’intera struttura è stata un’impresa, ma l’obiettivo era proprio quello di avere una nuova sede operativa dal prossimo settembre».

Gli interventi

Questa decisa riqualificazione sta interessando la totalità di un vecchio edificio risalente agli anni Settanta del quale rimarranno soltanto i muri perimetrali originari, quelli portanti e il tetto – rifatto nel 2017 per alcuni problemi d’infiltrazione – per lasciar spazio a un asilo nido moderno e poco dispendioso dal punto di vista energetico. Inoltre, il parcheggio esterno avrà quattro stalli in più arretrando la recinzione vicino alle piante.

Prosegue il primo cittadino:

«L’edificio avrà serramenti esterni del tutto nuovi ed è stato rifatto il cappotto per garantire l’isolamento termico. Abbiamo installato nuove pompe di calore e l’impianto fotovoltaico in sostituzione della vecchia caldaia a gas, avremo una struttura a impatto zero. Ci sono stati interventi di adeguamento alla normativa antincendio: la sostituzione del pavimento, impianti elettrici a norma e nuovi bagni».

Dunque, da settembre il servizio temporaneo del Polo civico – che contava solo 20 posti a causa degli spazi ridotti – tornerà alla normalità con tutti i posti a disposizione.