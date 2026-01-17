Niente bomboniere: sposi regalano un campo di tulipani ai disabili

Bellissima scelta fatta da Ilaria Radaelli, 39 anni, e Piero Mazzetti, 46, che il 3 maggio dello scorso anno sono convolati a nozze facendo scelte sostenibili e solidali a sostegno di Noivoiloro di Erba. E così sarà grazie a loro che la prossima stagione l’orto del Centro socio educativo di via del Lavoro avrà un’area con 500 tulipani

Nessun suppellettile, ma un concreto gesto d’amore

Ilaria e Piero abitano nella zona di Monza Brianza. La donna, però, lavora alla Nostra Famiglia di Ponte Lambro come coordinatrice dell’area sanitaria. Quando lo scorso anno hanno deciso di sposarsi hanno pensato a un giorno il più sostenibile possibile, dai fiori ai materiali di riciclo:

“Quando è stato il momento di pensare alle bomboniere siamo subito stati d’accordo che non volevamo un suppellettile, ma un concreto gesto d’amore. Abbiamo approfondito una serie di realtà e a un certo punto mi sono imbattuta per caso nel Noivoiloro, che nemmeno conoscevo. Abbiamo preso contatti e conosciuto persone meravigliose, con tanti progetti concreti, e così non abbiamo avuto dubbi: tra tutte le possibilità che ci hanno offerto abbiamo scelto di sostenere il progetto orto”.

Grazie agli sposi acquistati sementi, attrezzi e materiali

Nel 2023 il laboratorio di orticoltura del Noivoiloro si è ampliato con la decisione di fare un ulteriore passo avanti e di piantare tulipani, come simbolo dello sforzo di coltivare la bellezza, nella natura così come nelle persone. E’ stato un successo e le richieste di tulipani a fronte di una libera offerta si sono rincorse oltre le possibilità. Così ecco che, anche nell’ottica di offrire a sempre più persone la possibilità di sperimentarsi in spazi verdi, l’equipe educativa ha individuato una nuova area di terreno in cui piantare ancora più tulipani, che sono diventati il fiore simbolo del centro. Racconta l’educatore Luca Vecchietti: