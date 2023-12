Niente pos in ospedale: al Fatebenefratelli da oggi solo contanti

La misura sarà adottata fino a nuova comunicazione

La notizia è stata resa nota questa mattina a tutti gli utenti

Da oggi, giovedì 28 dicembre, all'ospedale Sacra Famiglia di Erba non sarà più possibile pagare con il Pos. Niente bancomat e carte di credito, dunque, ma solo contanti. Visite e prestazioni del Fatebenefratelli potranno essere erogate dietro il corrispettivo in banconote e monete. La situazione resterà invariata fino a nuova comunicazione.

Non sono mancate le lamentele sui canali social

La misura, con molta probabilità adottata in concomitanza con il passaggio societario, ha suscitato perplessità e critiche da parte di moltissimi erbesi e utenti. La preoccupazione più grande è stata quella legata alla possibilità di non poter più usufruire della tracciabilità necessaria alla detrazione fiscale. In realtà tutte le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale sono detraibili anche se non viene utilizzato il pos. E' necessario il rilascio della fattura contenente i dati fiscali.