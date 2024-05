Nightingoal: in campo in Abruzzo la squadra del Cral Ospedale Sant’Anna

Dopo l’esperienza dello scorso anno a Ostia, la squadra del Cral Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, forte del trofeo “Sport in tour” conquistato nel 2023, è pronta a partecipare all’edizione 2024 del Nightingoal, il campionato nazionale di calcio a 5 riservato agli infermieri e agli studenti infermieri.

Nightingoal, medici e infermieri pronti a scendere in campo

Dopo l’esperienza dello scorso anno a Ostia, la squadra del Cral Sant’Anna, forte del trofeo “Sport in tour” conquistato nel 2023, è pronta a partecipare all’edizione 2024 del Nightingoal, il campionato nazionale di calcio a 5 riservato agli infermieri e agli studenti infermieri. La prima edizione del campionato risale al 2014 e da allora si ripete ogni anno come momento di incontro, divertimento e sfida sportiva tra i colleghi di tutta Italia. La cerimonia di inaugurazione per questa nuova edizione è fissata per il 23 maggio a Tortoreto Lido, in provincia di Teramo, con inizio delle partite il giorno successivo. Il torneo proseguirà fino al 26 maggio.

I saluti in vista della partenza

Padrini della squadra del Cral Sant’Anna, composta da infermieri, medici, tecnici di laboratorio e operatori socio-sanitari, sono il dottor Paolo Beretta, primario della Ginecologia-Ostetricia, il dottor Giorgio Bozzini, primario dell’Urologia, e il dottor Paolo Battaglia, primario di Otorinolaringoiatria. In vista della partenza, questa mattina, mercoledì 15 maggio, la squadra è stata salutata dal direttore generale di Asst Lariana Luca Stucchi, dal direttore sanitario di Asst Lariana Brunella Mazzei, dal cappellano padre Alessandro Viganò e dal presidente del Cral Fabrizio Spalluto. Con l’occasione la squadra ha donato al dottor Stucchi la maglia della divisa ufficiale e alla dottoressa Mazzei un pallone firmato da tutti i componenti.

La squadra

Presenti al momento di condivisione i rappresentanti sindacali che hanno sponsorizzato le divise di allenamento: Alessandro Micello (Uil Fpl Lario e Brianza), Angelo Goffredi (Cisl Fp dei laghi), Anna Maria Ciuccio (Nursing Up), Giuseppe Callisto (Fp Cgil Como), Valerio Mautone e Giovanni De Marco (Nursind). Hanno partecipato anche il sindaco del Comune di San Fermo, Pierluigi Mascetti, e l’assessore Chiara Robba. In campo in provincia di Teramo, l’allenatore Amerigo Triglia potrà contare su Marco Di Luca, Francesco Laganà, Tommaso Arcelli Fontana, Giovanni De Marco, Lorenzo Sangiorgi, Stefano Toscano, Gaspare Pidone, Francesco Marciano, Gianbattista Tilotta, Davide De Luca, Salvatore Sorce e Manuel Fenu. “Un grazie al Comune di San Fermo che ci ha consentito di allenarci nel campo sportivo comunale - commenta il mister Amerigo Triglia - Ringraziamo poi per le maglie biancoverdi Claudio Mancuso della Fransima srl e per l’abbigliamento Saglio Sport Cantù”.