Nipoti di Babbo Natale 2025: 9.413 desideri realizzati e 532 case di riposo coinvolte

L’ottava edizione del progetto Nipoti di Babbo Natale, realizzato dalla Onlus di Guanzate Un sorriso in più, si è da poco conclusa, superando ogni aspettativa. Grazie alla generosità di migliaia di nipoti da tutta Italia e oltre, sono stati realizzati 9.413 desideri degli anziani che vivono in 532 case di riposo italiane.

“Grazie di cuore a tutti”

Il successo di Nipoti di Babbo Natale è il risultato di uno straordinario lavoro di squadra. “Grazie di cuore a tutti voi che avete creduto nella magia del Natale e avete reso felici migliaia di anziani – fanno sapere dall’associazione – Grazie alle case di riposo che anno dopo anno rendono speciale il Natale degli anziani dedicando loro ascolto e cura, condividendo con loro una grande gioia. Grazie agli anziani che ci affidano i loro piccoli desideri e, a volte, i loro grandi sogni, regalandoci l’opportunità e l’emozione di poterli esaudire e farne parte. Grazie agli incredibili nipoti di Babbo Natale che con entusiasmo ogni anno esaudiscono migliaia di desideri, regalando agli anziani la sorpresa e il piacere di essere scelti. Grazie di cuore a tutti i donatori che con la propria generosità permettono al progetto di prendere vita e di rinnovare la sua magia anno dopo anno. Grazie alle aziende che scelgono di essere al nostro fianco e di coinvolgere i propri collaboratori dando un grande contributo alla crescita del progetto. Grazie ai media, agli influencer, ai personaggi di sport e spettacolo che si lasciano conquistare da Nipoti di Babbo Natale e con calore se ne fanno portavoce. Grazie a chi condivide, legge, racconta le storie di nipoti di Babbo Natale, attraverso le quali gli anziani trovano un posto nei nostri cuori, ogni giorno”.

I numeri del progetto

In otto edizioni, Nipoti di Babbo Natale ha realizzato 52.435 desideri, coinvolgendo 850 case di riposo in tutte le 20 regioni italiane.