Nipoti di Babbo Natale: ben 26 doni per gli ospiti di Villa San Benedetto, con sede ad Albese con Cassano.

Per il sesto anno consecutivo

Quest’anno due delle tre Case delle Suore Ospedaliere hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa Nipoti di Babbo Natale promossa dall’Associazione Un Sorriso In Più. Villa San Benedetto Menni di Albese è ormai alla sesta esperienza e gli ospiti della RSA che hanno ricevuto doni dai Nipoti sono stati ben 26!

In questa avventura è stata coinvolta anche la struttura di Ascoli Piceno, Villa San Giuseppe: l’adesione a questo progetto è stata una nuova esperienza di solidarietà che molto si avvicina al valore dell’Ospitalità predicata dal Fondatore delle Suore Ospedaliere. La realtà ascolana ha offerto questa opportunità a 4 ospiti della propria Residenza Protetta che accoglie anziani con demenza: custodi di ricordi, paladini di vite straordinarie, depositari di cultura e sapienza che, finalmente, hano potuto esprimere il proprio desiderio per Natale. Quando il dono è arrivato nelle le loro mani, spesso è stato preceduto da un attimo di silenzio. Poi lo sguardo improvvisamente si è illuminato. Non conoscevano personalmente i nuovi “Nipoti” ma hanno sentito che qualcuno, da qualche parte nel mondo, ha pensato proprio a loro. C’è stata sorpresa, come quella dei bambini la mattina di Natale, con la semplice gioia di scartare, toccare e ricevere qualcosa che parla di attenzione e di cura. In quel preciso momento non c’è stata malattia ma una persona che in un modo o nell’altro si è sentita viva. Per alcuni sono riaffiorati ricordi lontani: un Natale in famiglia, una tavola apparecchiata, una voce amata. Per altri resta solo l’emozione, ma è un’emozione vera, calda che non ha bisogno di memoria per esistere.

“Il progetto “Nipoti di Babbo Natale” non porta solo doni: porta Presenza! Porta Umanità! Porta la magia di sentirsi ancora parte di una storia, anche quando la memoria fa fatica a raccontarla. E anche quando il ricordo del regalo svanisce, quella forte sensazione resta. Resta la serenità sul volto ogni volta che guardano il dono, la calma nei gesti, quel sorriso che compare senza sapere il perché, perché anche quando tutto sembra perdersi, le emozioni trovano sempre la strada per restare. Ringraziamo con immenso affetto tutti i nostri “Nipoti di Babbo Natale” e l’Associaizone Un Sorriso in Più che, ancora una volta, ha permesso ai nostri Ospiti di sognare”, le parole dei referenti di Villa San Benedetto.