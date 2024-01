"Nipoti di Babbo Natale", l'iniziativa comasca che realizza i desideri dei nonni nelle Rsa

La sesta edizione del progetto "Nipoti di Babbo Natale" ha superato ogni aspettativa: nipoti di tutta Italia e oltre hanno realizzato 8.748 desideri di anziani delle 450 case di riposo aderenti all’iniziativa.

Chi sono i "Nipoti di Babbo Natale"

Il sito www.nipotidibabbonatale.it raccoglie i desideri degli anziani che vivono in casa di riposo e dà la possibilità a chiunque di realizzarli. Tutti possono realizzare un desiderio e diventare nipoti di Babbo Natale: sul portale scelgono il desiderio da esaudire, ricercano il regalo perfetto e lo accompagnano con un messaggio, un augurio. Poi arriva il momento della consegna: due sconosciuti si incontrano e donano l’uno all’altro affetto e calore. Il vero dono sono il tempo trascorso insieme e la relazione che si crea.

L'iniziativa è nata proprio nella nostra provincia grazie a "Un sorriso in più", associazione nata nel 2004 per volontà della famiglia Canclini, proprietaria di un’azienda tessile comasca, per contrastare la solitudine delle persone anziane.

Le dolci storie di Nipoti di Babbo Natale

La signora Ermina di 99 anni ha affidato il suo desiderio a Nipoti di Babbo Natale:

"Nella mia vita non ho avuto molte gioie. Da piccola la mamma ci mandava a scuola con quattro castagne in tasca che dovevano essere il nostro pranzo. Poi da grande abitavo in collina, ma più simile ad una montagna, e possedevo due mucche e un po' di terra che coltivavamo. Si faceva la legna per il fuoco in casa con grande sacrificio per le pendenze del nostro bosco. La mia passione è sempre stata lavorare a maglia per realizzare calzini di lana e altri capi in passato per necessità, ora per fare regali."

Nicoletta, nipote di Babbo Natale, ha scelto di realizzare il desiderio di Erminia:

“Cara Signora Erminia, ho scelto di diventare sua nipote perché lei ha lo stesso nome che aveva mia nonna e quindi già mi sento come se lo fossi da tempo. Le regalerò il calore che solo la lana può dare per riscaldarla. Un abbraccio grande da Nicoletta.”

Il sogno della signora Ella di 89 anni si è avverato anche quest'anno, grazie alla nipote di Babbo Natale Luisa, Ella ha visto arrivare in casa di riposo il suo idolo, Gian Piero Gasperini, mister della tanto amata Atalanta. Ecco il desiderio che Ella ha affidato a Nipoti di Babbo Natale:

"Ciao sono Ella ed ho un sogno formidabile nel cassetto. Vado alla ricerca di un autorevole e convincente “Nipotone di Babbo Natale” che possa far dire di sì al mio adorato inflessibile, tenace e mordente mister Gian Piero Gasperini della mia squadra del cuore: l’Atalanta. Il mio sogno è che passi a trovarci in Rsa con alcuni giocatori perché io non perdo una partita della mia Atalanta ma essendo ipovedente mi piacerebbe tanto stringere loro la mano e vederli in faccia! Bastano pochi passi. Grazie!!!"

Il grazie dell'associazione

"Grazie di cuore a tutti voi che avete creduto nella magia del Natale e avete reso felici migliaia di anziani. Grazie alle case di riposo che anno dopo anno rendono speciale il Natale degli anziani dedicando loro ascolto e cura, condividendo con loro una grande gioia. Grazie agli anziani che ci affidano i loro piccoli desideri e, a volte, i loro grandi sogni, regalandoci l’opportunità e l’emozione di poterli esaudire e farne parte. Grazie agli incredibili nipoti di Babbo Natale che con entusiasmo ogni anno esaudiscono ogni singolo desiderio, regalando agli anziani la sorpresa e il piacere di essere scelti.

Grazie di cuore a tutti i donatori che con la propria generosità permettono al progetto di prendere vita e di rinnovare la sua magia anno dopo anno. Grazie alle aziende che scelgono di essere al nostro fianco e di coinvolgere i propri collaboratori dando un grande contributo alla crescita del progetto. Grazie ai media, agli influencer, ai personaggi di sport e spettacolo che si lasciano conquistare da Nipoti di Babbo Natale e con calore se ne fanno portavoce. Grazie a chi condivide, legge, racconta le storie di nipoti di Babbo Natale, attraverso le quali gli anziani trovano un posto nei nostri cuori, ogni giorno.

Durante le sei edizioni del progetto, sono stati realizzati 33.989 desideri, coinvolte 652 case di riposo di 18 regioni italiane. Nipoti di Babbo Natale prende vita grazie a chi crede nel progetto e decide di sostenerlo con una donazione".

Un Sorriso in Più Onlus invita tutti a sostenere l’iniziativa. Chiunque desideri sostenere Nipoti di Babbo Natale e Un Sorriso in Più Onlus, rendendo felici migliaia di anziani, può fare una donazione e assicurarsi che il progetto continui a prendere vita ogni anno e diventi una vera tradizione di Natale.