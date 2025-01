"Nipoti di Babbo Natale", più di 9mila desideri realizzati

La settima edizione del progetto "Nipoti di Babbo Natale" si è da poco conclusa, superando ogni aspettativa. Grazie alla generosità di migliaia di "nipoti" da tutta Italia e oltre, sono stati realizzati 9.033 desideri degli anziani che vivono in 491 case di riposo italiane.

"Nipoti di Babbo Natale", un progetto in crescita

Quest’anno l’iniziativa ha raggiunto tutte le regioni d’Italia, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, portando gioia, sorrisi e nuove amicizie. Un risultato che conferma l'impegno dell'associazione di Guanzate "Un Sorriso in Più"

Le meraviglie dell'iniziativa

Tra i desideri esauditi, quelli della signora Ernesta e del signor Giacomo. Il signor Giacomo, 75 anni, ha espresso il suo desiderio: “Na cosa che proprio me piacerebbe fa, è ‘na partita a bocce. Magari giocandosi un caffè”. A Giacomo piace stare insieme quando si gioca. Un qualcosa che, limitato com’è adesso nei movimenti dalla sua condizione, sente difficile permettersi, e che gli fa tornare in mente il giocatore di pallone e il burlone che è stato. Apprezza l’idea di potersi misurare per gioco con un amico che gli regali questo piacere, senza prendersi troppo sul serio e giocandosi un caffè all’ultima boccia!”

Ci ha pensato Pierfrancesco, nipote di Babbo Natale: “Ciao Giacomo! Se ti fa piacere me la faccio io una partitina con te. Anche più di una! Preparati perché sono già carico!”

La signora Ernesta, 88 anni, ha affidato il suo desiderio a Nipoti di Babbo Natale: “Sono Ernesta ma tutti mi chiamano da sempre Maria! Da ragazza ho vestito tante giovani donne nel giorno più importante confezionando l'abito dei loro sogni. Sono tanti anni che non riesco più a cucire ma ricordo ancora la sensazione dei pizzi e dei merletti tra le dita. Il mio sogno è poter rivivere per un giorno parte di quelle emozioni vedendo ancora una volta quei magnifici abiti bianchi."

Risponde Ilaria, nipote di Babbo Natale e realizza il sogno di Ernesta con profonda emozione di tutti.

"Grazie di cuore a tutti"

Il successo di "Nipoti di Babbo Natale" è il risultato di uno straordinario lavoro di squadra. "Grazie di cuore a tutti voi che avete creduto nella magia del Natale e avete reso felici migliaia di anziani - fanno sapere dal sodalizio - Grazie alle case di riposo che anno dopo anno rendono speciale il Natale degli anziani dedicando loro ascolto e cura, condividendo con loro una grande gioia. Grazie agli anziani che ci affidano i loro piccoli desideri e, a volte, i loro grandi sogni, regalandoci l’opportunità e l’emozione di poterli esaudire e farne parte. Grazie agli incredibili nipoti di Babbo Natale che con entusiasmo ogni anno esaudiscono ogni singolo desiderio, regalando agli anziani la sorpresa e il piacere di essere scelti. Grazie di cuore a tutti i donatori che con la propria generosità permettono al progetto di prendere vita e di rinnovare la sua magia anno dopo anno. Grazie alle aziende che scelgono di essere al nostro fianco e di coinvolgere i propri collaboratori dando un grande contributo alla crescita del progetto. Grazie ai media, agli influencer, ai personaggi di sport e spettacolo che si lasciano conquistare da "Nipoti di Babbo Natale" e con calore se ne fanno portavoce. Grazie a chi condivide, legge, racconta le storie di nipoti di Babbo Natale, attraverso le quali gli anziani trovano un posto nei nostri cuori, ogni giorno".

I numeri del progetto

In sette edizioni, "Nipoti di Babbo Natale" ha realizzato 43.022 desideri, coinvolgendo 771 case di riposo in tutte le 20 regioni italiane. Un Sorriso in Più Onlus invita tutti a sostenere l’iniziativa con una donazione. Per rendere felici migliaia di anziani dona ora su https://www.unsorrisoinpiu.it/fai-una-donazione/. Grazie di cuore!

Nipoti di Babbo Natale 2024 è stato realizzato con il contributo di Canclini1925 Spa di Guanzate, Gruppo Bosch in Italia, F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini con il suo brand GIOTTO, Serenity Spa di Fino Mornasco, Mavida Srl di Dossobuono, Tigotà, GME Montascale Srl di Reggio Emilia, Moretti Spa di Cavriglia, Kyowa Kirin Srl di Basiglio, Dante Medical Solutions Srl di Milano.

Come funziona

Il portale www.nipotidibabbonatale.it raccoglie i desideri degli anziani che vivono in casa di riposo e dà la possibilità a chiunque di realizzarli. Tutti possono realizzare un desiderio e diventare nipoti di Babbo Natale: sul portale scelgono il desiderio da esaudire, ricercano il regalo perfetto e lo accompagnano con un messaggio, un augurio. Il momento della consegna diventa magico per il nipote e per l’anziano: due sconosciuti si incontrano e donano l’uno all’altro affetto e calore. Il vero dono sono il tempo trascorso insieme e la relazione che si crea.