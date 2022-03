La manifestazione

Domenica 3 aprile 2022 un coordinamento di gruppi ambientalisti organizzerà una marcia per dire: "No alla Canturina bis", i partecipanti passeranno sui sentieri nei boschi che verrebbero distrutti dalla costruzione della nuova strada che a loro avviso "violerebbe le ultime aree verdi del parco regionale delle Groane e della Brughiera".

No alla Canturina bis: gli ambientalisti organizzano un'escursione nella Valle della Serenza

L'escursione è prevista per domenica mattina e gli organizzatori per permettere la partecipazione di più persone possibili hanno pensato a due percorsi distinti: il percorso lungo avrà una lunghezza di 5 chilometri e il ritrovo è previsto a Cantù in fondo a via Genova (dietro il Garden Bedetti) per le ore 9, mentre il percorso breve sarà lungo solo 3,5 chilometri e il ritrovo si terrà a Montesolaro in via Manzoni (inizio del percorso ciclo pedonale) alle 9:30.

I due gruppi poi si incontreranno al guado del torrente Serenza, da qui i manifestanti proseguiranno (o torneranno) verso Montesolaro dove ci sarà un gazebo e si avrà la possibilità di condividere un aperitivo e scambiare quattro chiacchiere al sole. L'arrivo a Montesolaro è previsto per le ore 12. Per aderire all'iniziativa è necessario compilare questo modulo.