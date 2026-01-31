«Vogliamo sensibilizzare tante persone su temi delicati come il bullismo e la violenza, inoltre raccoglieremo una somma che verrà devoluta a una casa di comunità proprio per donne vittime di violenza». In arrivo a Casnate con Bernate l’iniziativa «No alla violenza! No al bullismo!», che si svolgerà sabato 14 febbraio, dalle 16 alle 21, al PalaFrancescucci. La giornata è stata organizzata dal Comitato provinciale di Como di Asc, ovvero Attività sportive confederate, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni.

No alla violenza e al bullismo: “Aiuteremo le vittime”

«Si tratta di un grande evento all’insegna del rispetto, dell’inclusione e della prevenzione – spiega Valentina Signorello, presidente dell’associazione comasca – Tutti noi dobbiamo impegnarci per contrastare ogni forma di violenza e di bullismo, cercando di promuovere valori fondamentali come la solidarietà. In quest’occasione speciale, parteciperanno tantissime personalità diverse del mondo dello sport, della musica e dell’intrattenimento che racconteranno anche alcune loro esperienze ricche di significato. Dobbiamo impegnarci per prevenire determinati comportamenti, trasmettendo dei messaggi chiari a tutte le fasce d’età e soprattutto alle nuove generazioni». Inoltre, Signorello specifica: «Abbiamo messo un costo simbolico per il biglietto d’ingresso, ovvero 10 euro, perché puntiamo a raccogliere una somma da destinare a una casa di comunità per donne vittime di violenza, che si sta impegnando in modo concreto per aiutare chi vive esperienze particolarmente drammatiche».

Il programma

Il programma dell’evento, più nel dettaglio, prevede inizialmente un’esibizione della nazionale Asc Fit Kids, che, attraverso l’acrodanza, racconterà le tematiche che verranno affrontate nel corso della giornata. Poi scenderanno in campo Asc Como Eps e gli «Angeli della tv» per una partita di pallavolo. Per entrare nel vivo della discussione sulla lotta contro la violenza e il bullismo, invece, è previsto un convegno e ci sarà anche una dimostrazione delle tecniche di autodifesa a cura degli istruttori Asc. Tra i numerosi ospiti, arriveranno a Casnate con Bernate, per esempio, Ambra Angiolini, Ciccio Graziani, Jolanda Renga, Paolo Annoni, Niveo, Devila, Davide Aviano e tanti altri. Signorello specifica: «Abbiamo scelto diversi personaggi noti che hanno un vissuto che si intreccia con il bullismo o con situazioni di violenza. In questa circostanza, loro racconteranno qualche momento difficile del loro passato».

Come presentatori ci saranno Enza Asaro e Marco Baruffato. Signorello conclude: «Questa sarà la prima edizione di “No alla violenza! No al bullismo!”. Il grande obiettivo è proseguire anche nei prossimi anni, aggiungendo sempre un ulteriore mattoncino per costruire insieme a tante persone un percorso che possa cambiare una mentalità diffusa che prevede un uso sbagliato della forza. Inoltre, ogni anno vorremmo aiutare realtà diverse che già da tempo lavorano in questi ambiti».

Per accedere all’evento e dare un aiuto concreto ad alcune donne vittime di violenza, si possono acquistare i biglietti attraverso www.ascomo.it, oppure su www.billetto.it, cercando l’evento «No alla violenza! No al bullismo!».