La Provincia di Como ha aggiudicato la procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e all’esecuzione dei lavori per la risoluzione del nodo di Arosio lungo la SP 32 Novedratese.

Nodo di Arosio, sbloccato il progetto risolutivo sulla Novedratese

L’appalto è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese formato da Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l. e Riva Giardini S.p.A., per un importo netto contrattuale pari a 10.049.546,40 euro.

L’intervento, atteso da anni da cittadini e amministrazioni locali, rappresenta un’infrastruttura strategica per la mobilità della Brianza comasca e prevede un investimento complessivo di 17 milioni di euro, reso possibile grazie al contributo congiunto di Regione Lombardia (12.400.000 euro), Stato (2.012.959 euro), Provincia di Como (2.600.000 euro) e Comune di Arosio (100.000 euro).

Le criticità della SP 32

La SP 32 Novedratese è oggi la strada provinciale con il più elevato volume di traffico dell’intero territorio comasco e costituisce un asse fondamentale per gli spostamenti quotidiani di residenti, pendolari e traffico commerciale. Il progetto è finalizzato a superare in modo strutturale le criticità che da anni interessano il nodo di Arosio, attraverso interventi destinati a migliorare sicurezza, scorrevolezza e sostenibilità della circolazione.

Tra le opere previste figurano la realizzazione di una rotatoria all’intersezione con via Marconi, il parziale interramento della SP 32 mediante la costruzione di un nuovo sottopasso in corrispondenza di via Santa Maria Maddalena, la rimozione degli impianti semaforici e una più ampia riorganizzazione della viabilità esistente. Un insieme di interventi che consentirà di fluidificare i flussi di traffico, ridurre i tempi di percorrenza e incrementare sensibilmente i livelli di sicurezza stradale.

Le parole del presidente della Provincia

“Si tratta di un passaggio fondamentale per un’opera molto attesa dal territorio – commenta il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca – L’aggiudicazione della gara segna l’avvio concreto di un intervento destinato a risolvere una delle principali criticità viabilistiche della nostra provincia. Il nodo di Arosio rappresenta da tempo un punto delicato per la mobilità locale e sovracomunale: intervenire significa migliorare la qualità della vita di cittadini e pendolari, sostenere le attività economiche e rendere più efficienti i collegamenti tra territori. Ringrazio gli uffici provinciali per il lavoro svolto e tutti gli enti che hanno creduto e investito in questo progetto, in particolare il Comune di Arosio, il Sindaco Alessandra Pozzoli, l’Assessore regionale Alessandro Fermi e i Consiglieri regionali che hanno sostenuto il percorso istituzionale e finanziario dell’opera”.