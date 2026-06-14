Noi Genitori a New York alla Conferenza mondiale sui diritti della disabilità

L’invito a partecipare alla diciannovesima conferenza annuale degli Stati parte della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, che si è tenuta dal 9 all’11 giugno, è arrivato dal Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli

Un esempio per gli altri Paesi

Il 7 giugno un gruppo di sei persone di Noi Genitori – le due educatrici Eleonora Canali e Greta Danelli, Dario Bertarini del Consiglio di amministrazione e tre fruitori dei servizi diurni, Alessandro Furlan, Luca Giacomella e Mattia Palmieri – sono partiti alla volta di New York. L’obiettivo? Portare all’attenzione di tutti gli altri Paesi il lavoro che le organizzazioni come quella di Erba stanno portando avanti in Italia a favore dell’inclusione sociale delle persone con disabilità.

Al centro il tema legato ai vari aspetti di inclusione

Al centro dell’evento il tema dello sport, dell’inclusione, della partecipazione sociale, della piena cittadinanza delle persone con disabilità. A partire anche dai famosi biscotti della Factory di Noi Genitori che sono stati offerti per il coffee break come vero esempio di autonomia e inclusione.

Ma non è tutto, perché al fine di arricchire l’esperienza, i giovani della cooperativa erbese hanno avuto modo di visitare le bellezze della città, dal National September 11 Memorial & Museum a Wall Street, il ponte di Brooklyn, il grattacielo Edge.