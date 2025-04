Noi Genitori gestirà l’ex cooperativa: ci saranno bar, alimentari e trattoria

L’ex cooperativa di Castelmarte, che comprende un bar con vendita di generi alimentari e una trattoria, verrà gestita dalla Cooperativa sociale Noi Genitori di Erba.

Per valorizzare la parte alta del paese

Nella parte bassa del paese sono già presenti diverse attività commerciali a disposizione dei cittadini, ad esempio bar, negozi e per il momento un supermercato (ma un altro è in costruzione). Ma l’Amministrazione comunale aveva affermato già in campagna elettorale, lo scorso anno, l’intenzione di voler riaprire l’ex cooperativa che si trova nella parte alta del paese, cercando un nuovo gestore dato che il locale era chiuso da diverso tempo. Per il Comune la riapertura di questa realtà sarà dunque un modo per far rivivere anche la parte alta di Castelmarte.

A gestirla sarà, come detto, Noi Genitori il cui presidente è Bruno Mazza. Da diversi anni, il sodalizio si occupa di svolgere diverse attività con l’intento di migliorare le condizioni di vita delle persone con fragilità e disabilità. Ad esempio, la Cooperativa si occupa anche della realizzazione di biscotti grazie alla presenza di un biscottificio, sempre con lo scopo di sostenere, formare e far realizzare le persone fragili.

Noi Genitori e il sindaco castelmartese Elvio Colombo, che è anche il presidente dell’ex cooperativa del paese, stanno dunque collaborando con l’intento di dare vita al nuovo progetto che in queste settimane sta prendendo forma: il bar dovrebbe aprire dopo l’estate.

Progetto di inclusione sociale

Grazie a questa novità, sarà possibile coinvolgere i ragazzi di Noi Genitori in attività rivolte all’inclusione sociale, tema molto importante per la realtà erbese.

"Nella parte bassa del paese sono presenti diverse attività commerciali a disposizione dei cittadini, con la riapertura del bar intendiamo far rivivere anche la parte alta di Castelmarte. - ha spiegato il primo cittadino - A Noi Genitori abbiamo proposto l’idea di gestire la struttura con un contratto di comodato d’uso gratuito. Sono contento e soddisfatto di aver trovato questa soluzione, spero che lo siano anche i cittadini che invito a frequentare il bar e la futura trattoria che dovrebbe riaprire, in questo modo si garantirebbe un sostegno anche a Noi Genitori. Oltre al bar, l’idea dovrebbe appunto essere quella di far rivivere la trattoria e vendere anche generi alimentari. Attualmente i ragazzi sono all’opera per pulire e sistemare l’area dove si svolgeranno le attività, dato che ci sono alcune attrezzature da sostituire. Con questa novità garantiremo altresì ai ragazzi di Noi Genitori una maggiore inclusione sociale e anche di questo sono felice".