Noivoiloro: anche 20 atleti disabili tra gli oltre 300 della traversata del Pusiano

Grande successo di partecipazione e di inclusione per la decima traversata del lago di Pusiano che si è tenuta lo scorso sabato 22 giugno, con 308 nuotatori partecipanti, tra cui anche giovani con disabilità.

L'evento

Alla regia della manifestazione c’era l’Us Bosisio coadiuvato dall’Asd Noivoiloro e con il patrocinio di Comune di Bosisio, Parco Valle Lambro e Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori. Tre le distanze proposte: una gara di 500 metri "promozionale" rivolta a nuotatori neofiti delle acque libere e soprattutto agli atleti disabili, un percorso corto di 1200 metri e il lungo di 2400 metri.

La traversata ha preso il via alle 16 con la gara dei 500 metri a cui hanno preso parte anche venti atleti disabili accompagnati da altrettanti volontari per garantirne la totale sicurezza in acqua.

"Questo evento ha lo scopo di sensibilizzare sui temi della diversità, offrendo un’opportunità tangibile di inclusione, sviluppo ed educazione sociale – ha sottolineato Eros Sormani dell’Asd Noivoiloro, che da sempre scommette sull’importanza dello sport a livello fisico ma anche e soprattutto di costruzione del sé e di inclusione – Una vera folla in festa ha accolto con fragorosi applausi ogni atleta che giungeva a riva. E davvero mi ha colpito la partecipazione da parte dei volontari..."

