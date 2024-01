Noivoiloro apre ufficialmente anche il bar: continua l'impegno dell'associazione di Erba

Noivoiloro è ufficialmente anche Ristobar. A 20 mesi dall’apertura del reparto ristorazione, infatti, è diventato realtà concreta anche il bar della cooperativa di Erba.

Continua l'impegno dell'associazione

«Come tutte le cose che hanno una grande importanza, mettere a segno l’obiettivo della realizzazione del nuovo bar non è stato facile. Ma tra tante fatiche e instancabile impegno, anche questa volta ce l’abbiamo fatta! Non nascondo la mia grande emozione – ha sottolineato il presidente e anima di Noivoiloro, Ambrogio Ripamonti, per tutti Ampo – E’ un bancone bar molto speciale perché Noivoiloro ha ora la possibilità di ampliare le diverse attività già esistenti, dando vita a nuovi progetti sociali utili a favorire l’inserimento lavorativo di persone fragili».

Sono infatti molteplici le risorse che derivano da questo bar: prima fra tutte, come per il ristorante, il progetto consente di facilitare l’accesso al lavoro alle categorie più fragili, attraverso percorsi personalizzati di formazione lavorativa. E’ infatti possibile l’attivazione di tirocini, borse lavoro, inserimenti lavorativi a tempo determinato​, interventi personalizzati di supporto e accompagnamento, in collaborazione con i servizi territoriali, con un tutoraggio costante e in un ambiente protetto, nel rispetto delle difficoltà di ogni persona. Ma è anche «contenitore» di inclusione:

«I giovani del settore sportivo sono stati i primi ad organizzare l’happy hour nelle serate del venerdì – ha raccontato Ampo - E proprio una di quelle prime sere, mentre ero lì seduto al tavolo a bere un ottimo cocktail, ho osservato i ragazzi disabili che si stavano divertendo insieme a un bel gruppo di giovani. La loro semplicità, la loro gioia, il loro entusiasmo, la loro solidarietà e quell’energia positiva che si sprigionava in modo così evidente, sono state per me un grande regalo».

Tanti i progetti di Noivoiloro

Tante sono le idee e i progetti che «bollono in pentola»: dalla «spaghetteria» del giovedì sera allo «Spazio Oplà» del venerdì sera, per offrire ai ragazzi disabili la possibilità di fruire, come qualunque altro ragazzo, di attività e situazioni di svago, con l’aiuto di educatori e volontari di supporto allo sviluppo delle loro capacità relazionali.

Il Ristobar Noivoiloro è per tutti: cittadini, aziende, associazioni, enti. Un luogo curato, un bell’ambiente, del buon cibo e un servizio di qualità, per incontrarsi, fare aggregazione e inclusione. Scegliere di fruire dei servizi che questa realtà offre ha poi l’importante valore aggiunto di sostenere la mission della cooperativa.

I costi per la realizzazione del bar inizialmente preventivati erano pari a circa 90mila euro. Noivoiloro ha ottenuto un contributo di 30mila euro da una Fondazione privata e uno di 44.355 euro da Banca d’Italia. A queste risorse si sono aggiunte le donazioni ricevute con la campagna di raccolta fondi lanciata in primavera e conclusa a luglio con un risultato di 25.069 euro.

Se qualcuno volesse continuare a sostenere il progetto può farlo seguendo le indicazioni sul sito www.noivoiloro.it.