Noivoiloro, una pinseria al RistoBar: nuovo progetto di inclusione

Il Noivoiloro, cooperativa di Erba, non si ferma mai e lancia un nuovo progetto che, come sempre, profuma di inclusione e di opportunità per i più fragili
Uno spazio in cui grazie al forno si potranno preparare le pinse
Nella già bella realtà del RistoBar del Noivoiloro, ora l’obiettivo è quello di realizzare un “corner pinseria”, uno spazio in cui, grazie a forno e attrezzature specifiche, si potranno preparare anche le pinse. Questo non significa solo un servizio aggiuntivo e migliore a chiunque scelga di venire a pranzo e cena al Noivoiloro, ma soprattutto un ulteriore passo verso quella che è la mission principale di questa realtà: aumentare le possibilità di tirocini e borse lavoro per le persone disabili o fragili.
I sogni costruiti insieme hanno più valore
Come sempre fa il Noivoiloro, fin dalla realizzazione della nuova sede mattone dopo mattone, l’appello va a tutti, perché i sogni costruiti insieme hanno più valore. Ecco che allora è stata aperta sulla piattaforma ideaginger una raccolta fondi per realizzare questo angolo pinseria. Su ideaginger.it, tra i progetti, c’è quello dal titolo “Pinseria Noivoiloro – Un’esperienza che sa di Buono!”, nell’ambito della campagna “Fare comunità”, che ha ricevuto il supporto di Bcc Brianza e Laghi.
“Un semplice pasto è un gesto di solidarietà”
E la presentazione parla chiaro su quale sia il progetto e quale l’obiettivo:
“Il RistoBar Noivoiloro è un luogo accogliente e curato, dove gustare buon cibo e, insieme, favorire l’inclusione lavorativa di persone fragili. E’ un progetto avviato a marzo 2022, unendo passione per la ristorazione e impegno sociale. Qui ogni piatto servito racconta una storia di inclusione e di opportunità, trasformando un semplice pasto in un gesto di solidarietà. Nel nostro RistoBar persone con disabilità o in svantaggio sociale lavorano fianco a fianco con personale esperto, in un ambiente che trasforma il lavoro in un’opportunità concreta di crescita, realizzazione personale, riscatto sociale e inclusione. In pochi anni abbiamo già raggiunto risultati “gustosi” con il ristorante per la pausa pranzo e con servizio eventi. Ma vogliamo fare di più, introducendo nel nostro menù la pinsa! Una proposta che potrà avvicinare nuovi clienti, anche giovani, offrendo nuove postazioni formative”.