Noivoiloro, una pinseria al RistoBar: nuovo progetto di inclusione

Il Noivoiloro, cooperativa di Erba, non si ferma mai e lancia un nuovo progetto che, come sempre, profuma di inclusione e di opportunità per i più fragili

Uno spazio in cui grazie al forno si potranno preparare le pinse

Nella già bella realtà del RistoBar del Noivoiloro, ora l’obiettivo è quello di realizzare un “corner pinseria”, uno spazio in cui, grazie a forno e attrezzature specifiche, si potranno preparare anche le pinse. Questo non significa solo un servizio aggiuntivo e migliore a chiunque scelga di venire a pranzo e cena al Noivoiloro, ma soprattutto un ulteriore passo verso quella che è la mission principale di questa realtà: aumentare le possibilità di tirocini e borse lavoro per le persone disabili o fragili.

I sogni costruiti insieme hanno più valore

Come sempre fa il Noivoiloro, fin dalla realizzazione della nuova sede mattone dopo mattone, l’appello va a tutti, perché i sogni costruiti insieme hanno più valore. Ecco che allora è stata aperta sulla piattaforma ideaginger una raccolta fondi per realizzare questo angolo pinseria. Su ideaginger.it, tra i progetti, c’è quello dal titolo “Pinseria Noivoiloro – Un’esperienza che sa di Buono!”, nell’ambito della campagna “Fare comunità”, che ha ricevuto il supporto di Bcc Brianza e Laghi.

“Un semplice pasto è un gesto di solidarietà”

E la presentazione parla chiaro su quale sia il progetto e quale l’obiettivo: