Nomina Collegio Sindacale della Canturina, attivata la procedura

Nomina Collegio Sindacale dellaCanturina Servizi Territoriali Spa: sul sito internet del Comune di Cantù è disponibile il documento da compilare e presentare all’Amministrazione.

Attivazione procedura

Con l’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2023 terminerà il mandato dell’attuale Collegio Sindacale della Società Canturina Servizi Territoriali Spa e, ai sensi dell’art. 34 dello Statuto della stessa Società, si deve provvedere alla nomina del predetto Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge ed in particolare dell’art. 2397 del Codice Civile. E' stato avviato l’iter procedurale per la formazione di un elenco di idonei cui il sindaco e l’Assemblea di Canturina Servizi Territoriali attingeranno per procedere alla nomina del Collegio Sindacale della Società. C’è tempo fino alle 14 di venerdì 3 maggio affinché gli interessati possano presentare a questa Amministrazione (Ufficio Società Partecipate esclusivamente tramite la pec: comune.cantu@pec.regione. lombardia.it ) eventuali candidature per la nomina del Collegio Sindacale dellaCanturina Servizi Territoriali Spa. Sul sito internet del Comune è disponibile la documentazione da compilare.