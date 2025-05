Non ce l'ha fatta la donna finita contro un muro per un malore

Purtroppo nel pomeriggio il tragico epilogo

Non ce l'ha fatta Carla Minoretti, 74 anni, la donna che questa mattina al volante della sua auto è andata a finire contro il muro che delimita il sagrato della chiesa di Crevenna, a Erba. Una persona molto conosciuta nella frazione erbese, dove la notizia ha sconvolto la comunità.

Questa mattina, intorno alle 10.30, la74enne è uscita di casa come al solito per far visita ai propri cari nel vicino cimitero. E' stata colpita da un malore ed è finita contro il muro del sagrato. I soccorritori hanno cercato di rianimarla sul posto, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Erba dove purtroppo è morta.