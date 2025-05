Non ce l'ha fatta la donna precipitata dal terzo piano

I soccorsi allertati ieri intorno alle 17

Atterrato anche l'elisoccorso

Non ce l'ha fatta la donna che ieri, domenica 4 maggio, è precipitata da un'abitazione al terzo piano in centro a Erba. L'allarme è scattato intorno alle 17: sul posto sono immediatamente giunti i mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco e di Lariosoccorso. Le sue condizioni sono apparse subito disperate e per cercare di salvarla è atterrato anche l'elisoccorso del "118".

In tarda serata la notizia della morte

La donna è stata trasportata all'Ospedale cittadino, ma purtroppo in tarda serata è giunta la notizia della sua morte. Ora le forze dell'ordine dovranno stabilire la dinamica dell'accaduto.