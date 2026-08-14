Non è Ferragosto senza Beer park

Si parte questa sera con l’apertura degli stand a partire alle 18

Momento atteso con tanto buon cibo, anche veg

Al via il Canzo Beer park, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Pane liquido.

La manifestazione si apre quest’oggi, venerdì 14 agosto, con la musica di Vasco Rossi, con il tributo de La compagnia del Blasco.

Per i presenti ci sarà una freschissima selezione di birre artigianali alla spina, in tanti stili e per tutti gusti, in gradazioni differenti. E per stuzzicare, con Lo stecchino d’oro ci saranno arrosticini abruzzesi e con Basulon una selezione di hamburger, anche veg. Per finire, i dolci di Dolci vagabondi.

Appuntamento musicale per tutti i gusti

La musica continuerà anche domani, sabato 15 agosto, con il dj set a tema Anni Novanta con Fabio Borghetti, e domenica 16 con la party band i Parrucconi.

Il Canzo Beer park sarà aperto oggi e domani dalle 18 alla una; domenica dalle 18 alle 23.

L’ingresso è gratuito.