Non rispetta il cantiere: finisce con l’auto negli scavi

Un uomo a bordo di una Fiat “Panda” ha ignorato le segnalazioni che delimitavano l’area lavori in pieno centro a Erba e ha percorso il tratto chiuso al traffico

L’auto è finita nello scavo per le nuove tubature

I passanti hanno cercato in tutti i modi di avvisarlo dell’errore, ma l’anziano alla guida della “Panda” non ha inteso e ha imboccato il cantiere di corso XXV Aprile percorrendolo quasi interamente. La sua corsa è stata interrotta dallo scavo, dentro cui è finita l’automobile. Sul posto sono poi intervenuti gli agenti di Polizia locale e il carroattrezzi che ha liberato la vettura. L’uomo, fortunatamente, non ha riportato alcuna ferita.

Un secondo automobilista ha poi commesso lo stesso errore

Proprio mentre la Polizia locale stava terminando le operazioni di rilievo e il carroattrezzi si apprestava a rimuovere l’auto, un altro automobilista ha commesso lo stesso errore e si è trovato al centro del cantiere. Immediato l’intervento degli agenti.