Non si fermano le firme a sostegno de Lo Snodo: lasciate i giovani in stazione

Raccolta firme avviata il 30 maggio

È partita giovedì, 30 maggio, la campagna dal titolo "Lo Snodo in Stazione: Mettiamoci la firma": una raccolta firme - sia cartacea che digitale - per sostenere l’associazione Lo Snodo e la sua permanenza negli spazi, riqualificati e destinati alle politiche giovanili, della stazione di Erba. La convenzione che prevede la gestione della stazione da parte del gruppo giovani è scaduta lo scorso 30 aprile ed è stata prorogata al 31 luglio. Saranno i sindaci dell'assemblea del Consorzio erbese Servizi alla persona a esprimersi in merito alla loro permanenza.

Una storia iniziata otto anni fa

La storia degli spazi in stazione a Erba ha avuto inizio ormai otto anni fa, nel 2017, con il progetto YouthLab sostenuto da diversi enti pubblici, del privato sociale e finanziato dalla Fondazione Cariplo con 1.100.000 euro. E' stato proprio allora che si era partiti con la riqualificazione degli spazi della stazione di Erba al fine di creare un luogo di partecipazione giovanile. Spazi che erano poi stati aperti al pubblico nel 2019, con la contemporanea nascita de Lo Snodo con l’obiettivo di gestirli e dare continuità al progetto YouthLab.

In ventiquattr'ore superate le mille firme

In poco tempo la petizione ha raggiunto numeri elevati. In ventiquattr'ore si erano già superate le mille firme, raggiungendo quota mille e cento registrate sul portale change.org, oltre a quelle cartacee. e La raccolta firme per sostenere l’associazione giovanile Lo Snodo e la sua permanenza negli spazi della stazione di Erba, lanciata nella mattinata di giovedì 30 maggio, ha - dopo poco più di 24 ore - già superato quota 1100 firme registrate sul portale change.org (oltre a quelle cartacee). Già questa mattina si erano abbondantemente superate le 1700 firme.

Un luogo necessario di aggregazione

"Ringraziamo tutti coloro che hanno firmato e che stanno condividendo la petizione. In questo modo stiamo dimostrando che la stazione così vissuta, è un luogo strategico e necessario di aggregazione e attivazione dei giovani, necessario per la città di Erba e per tutto l’ambito territoriale", ha commentato Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo.

L'invito è quello di continuare a firmare

I giovani de Lo Snodo invitato a continuare a condividere la petizione al link: https://chng.it/nvj7PJYvDp. "Dopo aver firmato, occorre assicurarsi di confermare la firma al proprio indirizzo mail: solo così verrà effettivamente registrata".

La petizione verrà portata all'attenzione dell'assemblea dei sindaci.