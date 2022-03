l'allegato

Il nuovo numero di Non solo Auto&Motori è finalmente realtà. Il magazine dedicato al mondo della mobilità sta per arrivare in edicola, allegato gratuito al vostro settimanale preferito.

Non solo Auto&Motori, nuovo numero in edicola!

Si tratta della rivista ideale per rimanere aggiornati sulle ultime novità delle due e delle quattro ruote. Ma anche per studiare le nuove stagioni di Formula 1 e MotoGP, entrambe ancora alle fasi iniziali. L’innovazione riguarda poi veicoli commerciali, e-bike, camper, monopattini, accessori e caschi, mentre uno sguardo non può mancare per sicurezza e risparmio. Infine è tempo di programmare i viaggi, rigorosamente road trip. Ultima battuta per la Mille Miglia: a giugno questo mito assoluto dei motori riparte!

Non solo Auto&Motori fotografa le novità

Il numero che sta per arrivare in edicola non poteva non partire dal prestigioso premio Car of The Year. Ad aggiudicarselo è stata la Kia EV6, auto dell’anno per il 2022. Il mercato italiano premia invece la Panda, auto più venduta nel 2021 (ancora una volta, accade dal 2012). C’è spazio poi per tante altre vetture: dalla Megane E-Tech Electric alla nuova generazione Astra, dalla Tonale alla BMW-IX M6, dalla Cupra Born alla Volvo C40 Recharge. E poi ecco le due ruote, con la Tuono 660 versione Factory, e i veicoli commerciali, con il rinnovato Fiat Doblò dalle linee più filanti. Non manca uno sguardo sulle bici: dalle gravel, compromesso fra mezzi da corsa e mountain bike, alle bici elettriche. Il 2022 vede però anche tante trasformazioni nel mondo dei camper e dei caravan, ideali per vacanze e gite in piena libertà e comfort.

L’elettrico e le proposte per la primavera

Prosegue la diffusione dei monopattini (e attenzione alle nuove regole per la circolazione da metà luglio), mentre sul mercato ci sono una serie di accessori utili dedicati ai veicoli green. Questi sono in crescita, perciò Non solo Auto&Motori ne approfitta per una panoramica sullo stato dell’arte dell’elettrico. Gettando anche un’occhiata sugli incentivi messi sul piatto dal Governo. E a proposito di accessori: il re è il casco, da indossare anche in bici oltre che in moto e scooter. Voltiamo pagina, è il momento di pensare a vacanze e gite per la bella stagione. La Valchiavenna è un paradiso in primavera, mentre il Monferrato è la meta perfetta per un road trip tra castelli, borghi e… “infernot”. Per chi ama il mare la Liguria è dietro l’angolo: da Porto Venere a Lerici, da Noli a Spotorno passando per Bergeggi.