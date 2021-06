Paolo Bonacalza, di Olgiate Comasco, ha 11 anni e per tre anni non ha tagliato i capelli. Il motivo? Voleva aiutare persone che stanno affrontando cure chemioterapiche.

Non taglia i capelli da tre anni per donarli ai pazienti oncologici

"Tre anni fa Paolo mi ha chiesto il permesso di farli crescere, spiegando il motivo per cui voleva farlo. Ho pensato che fosse una cosa molto bella, poi mi sono informata cercando e trovando tante associazioni che si occupano di donazione di capelli. In particolare, “Un angelo per capello” raccoglie ciocche di capelli con l’obiettivo di donare gratuitamente parrucche inorganiche a pazienti oncologici in difficoltà economica", ha spiegato la mamma del ragazzino che tra pochi giorni darà un taglio ai suoi capelli, facendo un nobilissimo gesto.

