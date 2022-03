"Non tutto è come sembra": cena e bustine di zucchero per sensibilizzare gli anziani sulle truffe

cena solidale

Appuntamento al Golf Club di Carimate per una serata con due ospiti d'eccezione.

"Non tutto è come sembra - Per aiuto chiama il 112". E’ questo lo slogan che i ragazzi del Liceo Artistico F. Melotti di Cantù hanno illustrato per le bustine di zucchero commissionate dal Lions Club di Cantù e Mariano Comense in collaborazione con l’associazione Charturium.

Cena e bustine di zucchero per sensibilizzare gli anziani sulle truffe

Bustine che verranno presentate e vendute in occasione della serata conviviale organizzata al Golf Club di Carimate per martedì 29 marzo alle 20; non solo una cena in quanto saranno presenti due ospiti d’eccezione. Il primo è il Questore di Como Giuseppe De Angelis che interverrà sul tema delle truffe agli anziani portando dati e interventi portati avanti dalle forze dell’ordine, mentre il secondo è Alberto Zoli, direttore generale di Areu Lombardia che interverrà sul tema "112 e risvolti sulla sicurezza sociale".

Il ricavato della cena e delle bustine di zucchero verrà utilizzato per arredare una camera alla casa di riposa Garibaldi Pogliani di Cantù. Il costo della cena conviviale al Golf Club è di 25 euro a persona. E’ richiesta la prenotazione, fino a esaurimento posti, al numero 335.8087099.

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 26 marzo 2022 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui