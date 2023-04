Cento anni per Antonietta Locatelli. La cesanese festeggerà lo speciale compleanno domani, domenica 16 aprile.

Nonna Antonietta compie 100 anni

Originaria di Carvico, nella Bergamasca, dove nacque il 16 aprile 1923, Locatelli abita a Cesana Brianza (provincia di Lecco) da circa settant’anni: ha infatti raggiunto il paese dopo il matrimonio con Pietro Valsecchi , che conobbe negli anni della guerra, quando la donna lavorava come collaboratrice domestica in alcune abitazioni di Milano. A tracciare la storia di Antonietta Locatelli è la figlia Donatella, che non nasconde l’emozione nel ricordare gli aneddoti di gioventù della mamma.

"Mamma e papà si conobbero a Milano, negli anni della guerra: lei racconta sempre che lo incontrò appena scesa dal treno - racconta - Lei e papà Pierino si sono sposati a Carvico, paese di origine della mamma, poi hanno raggiunto Cesana Brianza e da lì non si sono più spostati. Dopo il matrimonio, mamma pensò a occuparsi della casa, oltre che di noi cinque: oltre a me, Carla, Emilio, Massimo ed Enrico".

