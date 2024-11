Nonna Dalia Pezzi compie 100 anni

Ha 100 anni, ma è lucida, in salute e brillante da dimostrarne almeno la metà. Nonna Dalia Pezzi, di Cermenate, mercoledì 6 novembre 2024 ha raggiunto l’importate traguardo del secolo.

Il destino, da giovanissima, l’ha fatta incontrare con colui che sarebbe diventato l’amore della sua vita: Mario Raveglia. La famiglia si è allargata per accogliere prima la figlia Franca, poi il genero, i due nipoti e i quattro pronipoti. Dalia e Mario abitavano a San Siro, sul lago di Como, poi si sono trasferiti a Lugano. Trent’anni fa, dopo la morte del coniuge, nonna Dalia ha raggiunto Cermenate, dove ora vive in una casa con la figlia.

Racconta la nipote Ambra:

"E’ in salute e sta bene. Gioca a carte e legge tutto il giornale, anche se poi ha qualche problema di vista. Puntuale il suo appuntamento pomeridiano in tv con la politica. Mangia tutto e non ha problemi di salute. E’ golosa di polenta e di dolci. Insieme al suo caffè non devono mai mancare i suoi biscottini".