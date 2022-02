Nonna "Tù" spegne 100 candeline: per festeggiarla arriva anche la banda di Vighizzolo

in edicola

La via Adamello a Cantù si è fermata per lei.

Festa a sorpresa per nonna Caterina "Tù" Lietti. Da festeggiare c’era un traguardo decisamente invidiabile, quello delle 100 candeline.

Nonna "Tù" spegne 100 candeline

Nel pomeriggio di giovedì 3 febbraio 2022, la sua casa si è presto riempita di parenti e amici, mentre via Adamello a Cantù si è letteralmente fermata in suo onore, persino i vicini hanno voluto omaggiarla, alcuni seguendo l’evento direttamente dal balcone della propria abitazione. Tanti invitati, per evitare assembramenti, sono rimasti all’esterno dove è arrivata anche il Corpo musicale Giuseppe Verdi di Vighizzolo, che ha dedicato alcuni brani alla neo centenaria.

