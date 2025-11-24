“Nonni in dialogo”: due incontri per capire come i nipoti usano davvero il cellulare

“Nonni in dialogo” è un’iniziativa promossa nell’ambito del progetto GAP da Tecum, in collaborazione con la Cooperativa Spazio Giovani, Auser e l’Amministrazione Comunale di Lurago d’Erba. L’obiettivo di questi due incontri è avvicinarsi al mondo digitale in cui vivono ormai bambini, adolescenti e giovani.

Gli appuntamenti

Gli incontri si terranno venerdì 28 novembre e venerdì 5 dicembre, alle 14:30, presso la sala consiliare del Municipio di Lurago d’Erba (Via Roma 56).

Durante gli incontri, esperti del settore guideranno la discussione, offrendo agli anziani strumenti pratici e consigli utili per acquisire familiarità con smartphone, tablet e computer, sviluppare buone abitudini digitali, riconoscere rischi e opportunità della rete e comprendere meglio il linguaggio e il comportamento dei giovani nel mondo online.

L’iniziativa è aperta al pubblico e rappresenta un’occasione preziosa per imparare e confrontarsi con il mondo digitale di oggi. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.