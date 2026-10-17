Nonni vigili, insieme nel ricordo di Maria, il marito: “Farò il volontario anche per lei”

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“Sono tornato anche per lei: il suo pensiero andava spesso ai nonni vigili e temeva che il gruppo potesse sfaldarsi”. Ortensio Delfatti, marito della compianta agente di Polizia locale Maria Realini, venuta a mancare a causa della malattia mercoledì 7 ottobre, ha lasciato il ruolo di segretario del Nucleo Volontari di Lurate Caccivio nel mese di agosto.

In nome dei nonni vigili

“Una scelta necessaria per stare vicino a mia moglie, per sostenerla – racconta – Per cinque anni sono stato un nonno vigile ma in quel momento non era possibile fare diversamente”. Purtroppo, Maria, punto di riferimento, fondatrice del gruppo e colonna portante della Polizia locale, non ce l’ha fatta: è stata salutata venerdì 9 ottobre in chiesa a Caccivio. Forte, fortissimo il suo lascito: era una donna profondamente stimata sia dai colleghi che dai cittadini. “Quando le ho raccontato che avrei dato le dimissioni, per ovvie ragioni, aveva storto il naso – continua Delfatti – Ci teneva troppo: fino alla settimana prima della sua scomparsa, quando le sue condizioni di salute sono precipitate, ha continuato a dirmi di tornare a essere un nonno vigile. Ripercorreva gli anni della nascita del Nucleo Volontari, con l’allora comandante Luciano Campagnoli, col Riva e il Felice Ravera. Aveva paura che potesse finire questa esperienza e mi spronava a tornare”. Poi, la spinta del sindaco Serena Arrighi e quella del comandante Luigi Rota: Delfatti, mercoledì 14 ottobre, si è presentato all’assemblea dell’associazione. Presenti anche gli altri componenti.

Servono nuovi volontari

“Siamo in 18 ma abbiamo sempre bisogno di forze nuove perché, in questo modo, è possibile alleggerire i turni durante i quali ci occupiamo di fare entrare e uscire in sicurezza gli alunni dalle due scuole primarie”.

Rinnovo del direttivo

Durante l’assemblea è stato rinnovato il direttivo: Vito Molena è ancora presidente e, Delfatti, è tornato a essere segretario. Vicepresidente, invece, è stato nominato Gracco Bielli, mentre troviamo anche i consiglieri Giulio Giubilei, Tarcisio Riva e Lina Aitella. “Noi ci siamo, andiamo avanti e le nostre porte sono aperte a chiunque voglia darci una mano”.