Notte Arancione con intrattenimenti e convivialità per tutti i gusti

“Notte Arancione” a Olgiate Comasco: tutto pronto per la quinta edizione in centro città.

L’evento

In cabina di regia il Vespa Club Olgiate Comasco col patrocinio del Comune, per allestire la festa più popolare dell’anno. Proposte gastronomiche, bevande, musica e ballo, negozi aperti e attività sportive, trampolieri, truccabimbi, mago Claudius, body painting, Lorix spray art e auto tuning. Di tutto e di più grazie all’adesione di decine di associazioni e a circa cinquanta postazioni in centro.

Area cibo e drink

Il Vespa Club Olgiate Comasco sarà operativo nel cortile del Medioevo: tagliere valtellinese, pizzoccheri, taglieri silani, pasta silana, salsiccia silana, pitta con peperoni e patate, polpette varie. Tra via Luraschi e la scuola di via San Gerardo lo stand dell’associazione La Corte di Baragiola: panino con salamella, polenta fritta, mojito, tagliere di salumi e caciocavallo. Nel parco di Villa Peduzzi in servizio la Pro loco con linguine allo scoglio, alici, costine con patatine, braciole baresi, manzo alle erbe con patate, panino e salamella, tomino con patatine, hot dog, cipolle e cannoli siciliani; l’Avis proporrà frittelle e sangria. Nel parco di Villa Giardini gli Alpini prepareranno mojito e sciatt, mentre Auto d’epoca con stile servirà panzerotti, polpette fritte birra. Sul piazzale della chiesa, invece, l’associazione Noi dell’oratorio San Giovanni Bosco con toast, sciatt e bresaola, taglieri, waffle, pasta fredda, bevande e zucchero filato; presente anche il carretto dei gelati. In via San Gerardo bollicine francesi con bocconcini di Parmigiano reggiano insieme all’associazione Gemellaggio Liancourt. E ancora: street food per le vie del centro. Al parco Boselli attiva la Bmx Ciclistica Olgiatese con bevande. In piazza Italia la Mi Vida Dance School con panino chimichurri e patatine.

Le proposte musicali

La Corte di Baragiola, all’angolo tra via Luraschi e la scuola di via San Gerardo, proporrà musica con un Dj. Il Vespa Club, al Medioevo, renderà protagonisti i vinili degli anni 80 e la scuola di ballo Boomerang. In piazza Italia la scuola di ballo Mi Vida, sulla piazza della chiesa musica con l’oratorio. In via San Gerardo concerto pop rock. In via Tarchini la Dance school il Mastro con liscio, caraibico e balli di gruppo.

Gli intrattenimenti

In via Tarchini la pista dei quad e il gazebo della pubblica assistenza Sos. In via Roma il gazebo della Protezione civile, in via Volta il gazebo di Lumilhub Issc. Nel piazzale della scuola media Kimeru Academy con pole dance acrobatica aerea e arti marziali fitness. In piazza Umberto ginnastica dinamica militare. Nel piazzale all’esterno di Villa Peduzzi lo Schiuma party con la Pro loco. In piazza Volta scherma. Inoltre, bancarelle e hobbisti in centro e auto storiche nel parco di Villa Giardini. Al Parco Boselli l’attività di Asinami, animazione itinerante del Teatro dei Sussurri, in piazza Volta CalcioPalla e Punchball, in piazza della chiesa la pesca a premi. In via San Gerardo lo stand del Corpo musicale olgiatese e gruppo di musicisti pop rock.

La viabilità

Un’ordinanza regola le modifiche alla viabilità. Strade chiuse al traffico, in centro, dalle 17.30 alle 2. Le strade interessate: viale Trieste, via Vittorio Emanuele II e via Roma nel tratto compreso tra via De Amicis e via San Giorgio; via Milano nel tratto compreso tra via Antelami e via Roma; via Tarchini nel tratto compreso tra via Michelangelo e via Roma; via Volta; via Volpi Caimi; via Manzoni; via Mazzini; via Angelo e Mary Roncoroni; piazza Volta; piazza Umberto I; via Cavour; via Lucini; via Garibaldi (uscita consentita ai residenti dalle proprietà private); via San Gerardo; piazza San Gerardo (consentito il transito da via Sempione verso via XXVII Maggio); via Indipendenza (tratto compreso tra via Marco Polo e piazza San Gerardo); via Parini; via Carducci (tratto tra via Luraschi e via Vittorio Emanuele II); via Luraschi (tratto compreso tra via Monte Generoso e via San Gerardo); via Silvio Pellico; via Santa Caterina; via Boselli; piazza Italia; via Pio Roncoroni; via Leonardo da Vinci.