“Notte Arancione”, eventi per tutti i gusti dalle 18 di sabato

Vespa Club e Comune invitano a uscire all'aperto nel centro città chiuso al traffico.

Ultimi dettagli organizzativi definiti, sabato 11 luglio a Olgiate Comasco la quinta edizione della “Notte Arancione”.

Vespa Club Olgiate Comasco e Comune

A organizzare la manifestazione più attesa è il Vespa Club Olgiate Comasco, in sinergia col Comune. Un grande sforzo per i volontari del sodalizio presieduto da Graziano Mirandi. Eventi all’insegna della gastronomia, della musica, del ballo e degli intrattenimenti vari. Il via alla festa sarà alle 18.

Strade chiuse in centro

Come precisa il sindaco Simone Moretti, le strade del centro interessate dall’evento saranno chiuse dalle 17.30 alle 2 della notte. Definita una piantina per i parcheggi e i servizi igienici. Per le persone con disabilità viene riservato il posteggio in via delle Vecchie Scuderie con entrata da via Milano.