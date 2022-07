Notte Bianca a Crevenna

Torna l'appuntamento con la notte bianca in città. Questa volta nella frazione di Crevenna.

Dopo il successo del 1° luglio si ripete.

Si lavora con entusiasmo per la notte bianca di Crevenna del 29 luglio, che promette di essere ancora più coinvolgente di quella dello scorso 1 luglio, che tanto successo ha riscosso. A organizzarla ancora il gruppo Facebook di «In Lombardia non c’è il mare ma...», che peraltro invita tutti a portare una fotografia del proprio «luogo del cuore» in formato 30X50 per allestire poi una mostra. La chiesa di Crevenna sarà aperta con possibilità di visita e ci sarà la Società di danza Città di Erba, che fa danze ottocentesche in costume. Non mancheranno truccabimbi, gonfiabili, bancarelle di produttori e ambulanti, ma anche associazioni di volontariato e buon cibo. Tornerà Giancarlo D’Angelo dj.

«Produttori e associazioni che volessero unirsi sono i benvenuti – ha sottolineato Elisabetta Aquaro, una degli organizzatori – Soprattutto cerchiamo qualcuno che faccia le frittelle!».

Se qualcuno fosse disponibile può contattare la pagina Facebook del gruppo.