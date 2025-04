Novati lascia la Commissione regolamenti

Il consigliere di minoranza Davide Novati si è dimesso da presidente della Commissione regolamenti di Senna Comasco.

Spiega Novati, capogruppo di "Senna Futura":

Da qui la decisione di Novati di dimettersi, comunicando la decisione ai consiglieri in Commissione con queste parole:

"Ci eravamo lasciati al termine della scorsa riunione nella quale avevamo trovato delle posizioni in accordo su tutti i punti ponendo le basi per un buon lavoro e per poter partire con la riscrittura degli articoli. Avevate comunicato che entro 2-3 giorni avreste riferito circa una decisione finale legata ai 3 o 5 giorni di attesa per la convocazione del consiglio, e nulla di più, invece ora vengono nuovamente cambiate tutte le carte in tavola. In qualità di presidente della commissione non mi sento più di rappresentare un tavolo di lavoro totalmente privo di autonomia e che risulta una mera formalità per la promulgazione di posizioni prese in toto in altra sede. Per questi motivi vi comunico che presenterò ufficialmente le mie dimissioni da Presidente della Commissione regolamenti".