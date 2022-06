"Novecento di contrabbando": lunedì verrà presentato a Erba il "Libro della Memoria" dello Spi Cgil

Un’originale ricerca sulla storia locale che indaga nello specifico il fenomeno del contrabbando. Questo il tema del Libro della Memoria 2021 "Novecento di contrabbando – Economia, politica e società nel Comasco" a cura di Roberta Cairoli e Fabio Cani edito da Mimosa, che verrà presentato lunedì 13 giugno alle 9.30 presso Hotel Leonardo da Vinci a Erba.

“Non è stata solo la pandemia – spiega Valerio Zanolla, segretario generale SPI CGIL Lombardia – che ha fatto ritardare questa iniziativa, ma soprattutto l’aver voluto il contributo di diversi storici che ci hanno aiutato ad analizzare il fenomeno nei suoi diversi aspetti. A qualcuno potrà sembrare uno sconfinamento rispetto la nostra attività sindacale più classica, ma nei paesi di confine della Lombardia e con una osservazione più attenta delle caratteristiche della popolazione coinvolta nell’attività di contrabbando, in prima persona o indirettamente, scopriremo che si tratta di un universo popolare che oggi è possibile ritrovare tra le nostre fila, vuoi per la parte lecita del loro passato lavorativo e vuoi anche per l’età delle persone che rappresentiamo. Basterebbe, per convincersene, osservare con attenzione le inedite foto che arricchiscono il libro e ritraggono gli allora giovani contrabbandieri in abiti popolari o davanti alle loro modeste case intenti a preparare le ingombranti e preziose bricolle”.