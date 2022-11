Novedrate, bonifica dall'amianto per due immobili comunali.

Novedrate, bonifica dall'amianto per due immobili comunali

Sono in partenza due interventi voluti dal Comune di Novedrate che prevedono una serie di opere finalizzate alla bonifica dell'amianto presente sulla copertura di due immobili in centro storico, oltre a opere di natura manutentiva e migliorativa degli immobili.

Il primo intervento è a beneficio della cosiddetta "Corte Nobile" in via Taverna la quale sarà oggetto di lavori di bonifica e rimozione di lastre in cemento amianto; inoltre verrà rifatta la copertura dell'intero immobile comunale. Il quadro economico prevede un costo complessivo del progetto pari a 281.267 euro finanziato con contributo di Regione Lombardia pari a 240.562 euro; i lavori verranno eseguiti dalla Ditta "Gruppo ITQ" di Treviso e l'avvio del cantiere è previsto per il 14 novembre 2022.

Stesso tipo di intervento anche per la "Corte Radice" in via Porro. In questo caso il quadro economico prevede un costo complessivo del progetto pari a 172.986 euro finanziato con contributo di Regione Lombardia per 133.312 euro; i lavori verranno eseguiti dalla Ditta "GSC General Service and Construction di S. di Palma" di Caserta e l'avvio del cantiere è da definire.