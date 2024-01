Il ministro per le Disabilità, la comasca Alessandra Locatelli, nel pomeriggio di sabato, 13 gennaio 2023, è stata in visita a Novedrate alla Mostra dei presepi Diorami in Villa Casana organizzata come da tradizione dall'Associazione Italiana Amici del Presepio.

Novedrate, il ministro per le Disabilità Locatelli in visita alla Mostra dei presepi

"Ho avuto l'occasione di visitare la bellissima Mostra dei presepi organizzata dal Comune di Novedrate e dall’Associazione Italiana Amici del Presepio - ha commentato il ministro - Complimenti a tutti gli artisti di valore che hanno saputo con pazienza e sapienza mostrare la natività in diverse versioni".

Nel corso della visita il ministro Locatelli è passata a salutare le merlettaie di Novedrate e il presidente dell'Associazione per la Promozione del Pizzo di Novedrate Ernestina Marelli. Insieme al sindaco, Serafino Grassi, le merlettaie hanno rivolto al ministro l'invito a partecipare alla prossima Mostra Internazionale del Pizzo che si svolgerà a Novedrate il prossimo ottobre.