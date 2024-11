November Green sbarca a Figino

Nel mese di novembre, il Comune di Figino Serenza ha lanciato Novembre Green, un'iniziativa per poter sensibilizzare la comunità verso le tematiche ambientali con un programma di eventi dedicati ad ogni fascia d’età.

L'evento

All’interno di questo programma, sabato 23 novembre dalle 14 alle 16, Tecnologie D’Impresa aprirà le porte della sua sede di Figino Serenza La Tessitura a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni per un pomeriggio dedicato alle tematiche sicurezza e sostenibilità con tantissime attività coinvolgenti e interattive: escape room a tema con enigmi e sfide da superare, la Mossa Giusta per scoprire il ruolo fondamentale delle api nell'ecosistema, Find it out per approfondire l'importanza del riciclo e scoprire come ridurre l’impatto ambientale nella vita quotidiana, visori per esplorare gli SDGs attraverso la realtà aumentata e tanto altro ancora. L'iniziativa è aperta a tutte le famiglie e si terrà presso la sede di Tecnologie D’impresa a Figino Serenza.