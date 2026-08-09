Novità in arrivo, ecco l’Università del Tempo Libero

Novità in arrivo a Inverigo con l’Università del Tempo Libero. Un’opportunità aperta a tutti per imparare, confrontarsi, coltivare passioni e trascorrere del tempo insieme.

Novità con l’Utel

Novità in arrivo: nasce Utel Inverigo – Università del Tempo Libero, il nuovo progetto promosso dall’Assessorato alla Cultura e Biblioteca e l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Inverigo con Ageo. Un’opportunità aperta a tutti per imparare, confrontarsi, coltivare passioni e trascorrere del tempo insieme. Quest’anno sarà dedicato a “Il Novecento: il secolo che non finisce mai”, con un ricco calendario di incontri e laboratori che spazieranno tra storia, arte, letteratura, musica, geopolitica, scienza, lingue, ballo, scacchi, tecnologia e molto altro.

Presentazione a settembre

Il progetto verrà presentato martedì 1 settembre alle 17 in biblioteca. Durante l’incontro verranno presentati i corsi, i docenti e il calendario delle attività e sarà possibile iscriversi. Le lezioni prenderanno il via mercoledì 16 settembre. Le iscrizioni sono già aperte e si chiuderanno martedì 8 settembre.