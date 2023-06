Movimenti nella politica comasca: Antonella Sacchi, storica coordinatrice di Cantù in Azione, e Mirko Paulon, sindaco di Tavernerio, hanno deciso di entrare in +Europa.

Novità in politica: Antonella Sacchi e Mirko Paulon sposano +Europa

"Ho lasciato Azione, prima dei risultati prevedibilissimi delle elezioni regionali lombarde, dopo essere stata per tre anni referente di partito della cittadina di Cantù - dichiara Antonella Sacchi - Alla base, la delusione sul metodo operativo ormai delineato e irreversibile di Azione, con scelte verticali impositive e non condivise e l'impossibilità di esprimere un pensiero critico. Più Europa, oggi è l'unico partito in cui riconosco una casa liberale e democratica, dove i diritti civili sono un valore da difendere e il pragmatismo spero possa entrare a far parte degli obiettivi da raggiungere".

Anche Mirko Paulon, sindaco di Tavernerio, si è iscritto a +Europa:

"Dopo l'esperienza della candidatura alle Elezioni Europee 2019 e dell'attivismo nel movimento Italia in Comune di Federico Pizzarotti, oggi Presidente di +Europa, mi è parso naturale continuare il mio impegno politico in questa nuova casa - dichiara Paulon - Con il nuovo segretario Magi, e le forze che si sono impegnate in questo progetto di rinnovamento, l'obiettivo di +Europa è mantenere la sua vocazione di partito che mette al centro i diritti delle persone radicandosi maggiormente nei territori per dare risposte politiche alle esigenze delle comunità. L'esperienza ormai pluriennale da sindaco e amministratore comunale mi permetterà di contribuire a questo processo che ritengo fondamentale per la crescita di +Europa".

Per Francesco Cima Vivarelli, coordinatore del gruppo +Europa di Como e di Lecco, "le nuove adesioni sono amici di sempre, con cui abbiamo lavorato insieme senza mai problemi di concorrenza o di proselitismo: +Europa non è l'unico partito della democrazia liberale ma è l'unico che sa essere esso stesso democratico al suo interno".