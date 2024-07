Novità tra i medici di base e i pediatri

Tra pensionamenti e nuovi arrivi, il fronte dei medici di base e dei pediatri è in continua evoluzione

Medici di medicina generale del Distretto del Medio Lario

Dall'1 agosto inizia la propria attività convenzionale come medico di medicina generale nel Distretto del Medio Lario, nell’ambito che comprende i comuni di Bene Lario, Colonno, Grandola e Uniti, Griante, Menaggio, Plesio, Sala Comacina, San Siro, Tremezzina, il dottor Roberto Pedicini.

Nell’ambulatorio ad Acquaseria (San Siro) in via Don Galli 4, il dottor riceverà il lunedì dalle 15.30 alle 17.30, il giovedì e il venerdì dalle 9.30 alle 11.30 (info e prenotazioni appuntamenti al numero 0344/50960); nell’ambulatorio a Santa Maria Rezzonico (San Siro) in via Rezzonico riceverà il martedì dalle 9.30 alle 11.30 e il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 (info e prenotazioni appuntamenti al numero 0344/50960).

Pediatri Olgiate: dall'1 agosto in pensione la dottoressa Albonico

Dall’1 agosto la dottoressa Eliana Albonico cessa l'attività convenzionale di pediatra di libera scelta nell'ambito che comprende i comuni di Albiolo, Appiano Gentile, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Bulgarograsso, Castelnuovo Bozzente, Colverde, Faloppio, Guanzate, Lurate Caccivio, Olgiate Comasco, Oltrona San Mamete, Rodero, Solbiate con Cagno, Uggiate con Ronago, Valmorea, Veniano, Villa Guardia. Gli assistiti della dottoressa saranno invitati ad effettuare la scelta di un nuovo pediatra tra quelli presenti nell’ambito.

Dall'1 agosto nel medesimo ambito territoriale inizia l'attività convenzionale quale pediatra di libera scelta, il dottor Francesco Paolo Pellegrini. Il dottor Pellegrini riceverà nell’ambulatorio in via XX Settembre 46/a, a Lurate Caccivio il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 18, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 9 alle 12, su appuntamento telefonando al numero 380/2821871 dalle 8.30 alle 9.30 dal lunedì al venerdì; per urgenze è possibile scrivere alla mail allergopediatrica@gmail.com