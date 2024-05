Nozze da serie A all’Annunziata: Stefan De Vrij ha detto sì

A distanza da poche settimane dalla festa scudetto che ha fatto atterrare una seconda stella in casa Inter, Stefan De Vrij ha scelto la “Tenuta de l’Annunziata” a Uggiate con Ronago per pronunciare il suo per sempre.

Stefan De Vrij trascina l’Inter alle nozze da serie A

Martedì 21 maggio, elevati sul colle uggiatese a pochi chilometri dal Lago di Como dove sorge la “Tenuta de l’Annunziata”, il giocare dell’Inter Stefan De Vrij e Doina si sono promessi amore eterno. Un vero e proprio matrimonio da serie A, che ha visto la partecipazione del fuoriclasse del Barcelona Frenkie de Jong, Davy Klassen e Denzel Dumfries compagni di squadra dello sposo e il difensore ex juventino Matthijs de Light. Nella cornice della bellissima struttura - segnata da una storia secolare, che volge lo sguardo alla Svizzera e alle colline uggiatesi, recuperata dalla famiglia Guffanti-Pezzoli - una celebrazione esclusiva di due giorni.

“Orgogliosi di essere stati scelti"

Elisabetta Guffanti, resident manager della struttura, commenta così: “Certamente orgogliosi di essere stati scelti. L’ospitalità famigliare e l’ampia offerta che offriamo legata alla natura identifica una filosofia autentica e genuina”.