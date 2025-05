Nozze di diamante per Giovanni e Lina

Erba, gli storici titolari della trattoria Giardino di Crevenna, Giovanni Angotti e Lina Labianca, festeggiano 60 anni di matrimonio.

Un traguardo straordinario

Una vita insieme. E’ straordinario il traguardo raggiunto lo scorso primo maggio da Lina Labianca, 84 anni e Giovanni Angotti, 81 anni, da 43 anni in cucina e tra i tavoli della Trattoria Giardino di Crevenna, portata ora avanti dalle figlie Maria e Patrizia, hanno festeggiato 60 anni di matrimonio. Pugliese lei, calabrese lui, tra loro la scintilla è scoccata in una stanza dell’ospedale Fatebenefratelli mentre entrambi erano in visita a due conoscenti ricoverati: dopo essersi incontrati per caso, da allora non si sono più lasciati. La loro vita non è stata da subito e da sempre tra i tavoli della trattoria crevennese:

"Mamma faceva l’infermiera alla Nostra Famiglia, mentre papà aveva fatto una serie di diversi lavori – racconta la figlia Maria – Mamma ha sempre avuto però la passione per la cucina e per un periodo fu anche cuoca in una ditta in Svizzera. E poi respirava tra le mura domestiche la passione per la cucina che aveva sua mamma, che faceva anche il pane in casa".

Da 43 anni ristoratori

Così nel 1982 i coniugi Angotti decisero di rilevare dai fratelli Polese "Il giardino", che allora era un bar gelateria con la balera estiva all’esterno. I primi anni mantennero la stessa impostazione poi, ripristinando l'utilizzo di un camino in un locale adiacente, Giovanni predispose un forno a legna per le pizze e nello stesso periodo Lina iniziò a intrattenere i clienti con piatti tipici della sua regione d’origine, la Puglia. Nel 2007 sono subentrate le figlie e nel 2023 la trattoria è stata premiata come Attività storica dalla Regione Lombardia. Qual è il segreto per raggiungere un simile traguardo?

"Se lo chiedono anche loro – scherzano le figlie – Proprio quella mattina il papà ha chiesto alla mamma “Ma come abbiamo fatto?” e lei ha risposto “Ah, non lo so!”. Hanno la bellissima predisposizione di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, nonostante le difficoltà e i problemi. Ci sono stati momenti difficili, sia sul lavoro che di salute, ma loro li hanno sempre affrontati senza farli diventare più grandi di quello che erano e senza farsi affossare, ma affrontandoli un passo alla volta".

Un equilibrio straordinario

I due hanno trovato un equilibrio unico:

"I tanti anni insieme hanno fatto trovare loro il giusto equilibrio in ogni cosa".

Due figlie, due adorati nipoti e un lavoro nella ristorazione che per loro, più che semplice mestiere, è una vera e propria famiglia, hanno fatto il resto per chiudere il cerchio.