Nozze di diamante per i bregnanesi Costanza e Alberto

Si amano da una vita. Da quel 17 ottobre del 1964 quando si sono giurati amore eterno e Costanza Romanò ha pronunciato il suo «sì» ad Alberto Corbella nella chiesa parrocchiale di Bregnano San Michele. E pensare che a fare il primo passo è stata proprio lei.

Nozze di diamante una coppia bregnanese: si erano conosciuti al lavoro

Tutti e due lavoravano alla Ranco di Lomazzo, una ditta che produceva termostati ma ha chiuso ormai più di vent’anni fa. In pausa pranzo i dipendenti avevano l’abitudine di andare al bar lungo la via, a una decina di metri di distanza dall’azienda. Costanza, come si dice, ha sfoderato il suo coraggio e ha chiesto ad Alberto di darle un passaggio. Ed ecco che su quella bicicletta tra i due è nato l’amore che li ha portati, un paio d’anni più tardi, davanti all’altare. La coppia nel corso degli anni si è ampliata con l’arrivo dei figli Paolo e Daniela. Da quel giorno, da quel 17 ottobre nel quale si sono giurati amore e fedeltà, di anni ne sono passati esattamente sessanta. Oggi Costanza ha 89 anni e Alberto 88, uno in meno. Lei è originaria di Bregnano. Lui invece, è nato e cresciuto a Lomazzo. E ancor oggi, nonostante dal 1991 abiti a Bregnano con la famiglia, si sente lomazzese a tutti gli effetti. Alberto infatti, a Lomazzo ha ancora parenti e amici. Ha sempre suonato nel corpo musicale lomazzese Giacomo Puccini. Oggi, per questioni più che comprensibili legate all’età, non è più presente ai vari concerti che vedono protagonista la banda, ma non si perde una processione e partecipa suonando le sue percussioni. Ma non solo, Alberto guida ancora, legge, naviga in internet e ha persino una suo profilo Facebook. Domenica la coppia ha festeggiato con i figli e con i parenti l’importante traguardo raggiunto. I coniugi hanno tagliato la torta e hanno brindato con uno spumante con le bollicine. Tanta l’emozione di Costanza e Alberto, sostenuti dall’affetto, dai sorrisi e dalle strette di mano dei figli e dei familiari che hanno condiviso con loro questo traguardo.