Nozze di diamante per Salvatora e Bruno

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Sessant’anni d’amore per Salvatora Labolina e Bruno Viadana : il prossimo 12 novembre, la coppia festeggerà le nozze di diamante.

“Il segreto? L’affetto reciproco e la certezza di esserci”

I due si conosciuti nel 1965, quando lui aveva 18 anni, mentre lei 17 anni. Da quel momento iniziò qualcosa di magico destinato a durare per tutta la vita. La coppia decise di sposarsi l’anno dopo, più precisamente il 12 novembre del 1966 nella chiesa di Ponte Lambro, giurandosi amore eterno, quel sentimento che non si è ancora spento e che continua a essere d’esempio per le future coppie di sposi.

Dall’amore tra i due, sono nati due figli, Anna e Giacomo, dando ai genitori la possibilità di diventare nonni. Oggi Salvatora ha 78 anni e Bruno 79. A festeggiare la coppia è tutta la famiglia, compresi i nipoti tanto amati dai nonni.

«Spesso ci chiedono quale possa essere il segreto per arrivare a celebrare l’importante traguardo dei 60 anni. Noi rispondiamo semplicemente l’affetto reciproco e la continua certezza di esserci l’uno per l’altro – spiegano Salvatora e Bruno – Chiaramente nell’amore come nella vita ci sono stati alti e bassi, non è sempre andato tutto alla perfezione. Ma l’amore tra noi due e quello verso la nostra famiglia ha superato tutto, anche i momenti più difficili».

La coppia residente a Monguzzo, è stata celebrata anche dalla parrocchia, in occasione dei festeggiamenti degli anniversari di matrimonio dei parrocchiani del paese. Inoltre, con l’intento di celebrare le nozze di diamante, la coppia ha organizzato un viaggio speciale insieme alla sua famiglia, ovvero una crociera.

«Siamo grati alla vita per essere qui a celebrare questo importante anniversario. Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che a vario titolo ci hanno dato una mano in vari ambiti – concludono Salvatora e Bruno – Quando ci siamo sposati nel 1966, non avremmo mai immaginato che sessant’anni dopo ci saremmo trovati su una nave da crociera a celebrare l’anniversario di matrimonio circondati dall’affetto della nostra famiglia: sono stati dei momenti indimenticabili. Invitiamo le coppie a coltivare giorno dopo giorno l’amore. Chiaramente non sarà sempre semplice ma vi assicuriamo che da anziani capirete la fortuna che state avendo. Non sprecate la vita discutendo, ma continuate a diffondere amore, perché un giorno vi tornerà indietro».