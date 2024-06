Nozze di titanio per la coppia canturina

Pietro Sorgon, 91 anni, e Rosa Tonet, 88 anni, festeggiano quest’anno le loro nozze di titanio. Originari di Jesolo, sono arrivati nella Città del Mobile subito dopo il matrimonio, nel 1954, quando avevano rispettivamente 20 e 18 anni.

Dal matrimonio ad oggi

Tra innumerevoli sacrifici ma anche tante soddisfazioni, hanno costruito tutto quanto oggi li circonda. A partire dalla famiglia. Insieme infatti hanno avuto tre figli, Giuliano, Giorgio e Mauro. Poi hanno avuto la fortuna di veder nascere e crescere i nipoti, Alberto, Marta, Davide e Cecilia. Non solo, da circa un anno e mezzo hanno potuto anche abbracciare la loro pronipote, la piccola Carlotta.

Un ruolo cruciale nella comunità

«Da quando sono arrivati a Cantù hanno sempre vissuto a Cascina Amata - ha raccontato la nuora Elena Colombo, parlando a nome di figli, nipoti e pronipoti - In frazione sono molto conosciuti soprattutto per il loro costante impegno all’interno del centro ricreativo di via Monforte. Per tantissimi anni si sono occupati della cucina durante le feste organizzate all’interno della struttura di Cascina Amata: in particolare Pietro si occupava della griglia, mentre Rosa della cucina, aiutati da una ventina di altri volontari. Poi hanno collaborato per tanti anni anche in parrocchia».

La vita tra casa e lavoro

Se Rosa si è occupata della cura della casa e dei figli, Pietro Sorgon ha avuto per anni un’impresa edile con i fratelli. Chiusa questa, ha proseguito a lavorare con i figli Mauro e Giorgio, conservando la partita Iva sino in pratica a 80 anni.

«I suoi figli hanno imparato da lui la professione e questa continuità rappresenta un valore aggiunto, di cui tutta la famiglia va fiera. Entrambi hanno un carattere estremamente gioviale e allegro. Stanno volentieri in compagnia».

Le loro passioni

«La loro grande passione è sempre stato il ballo liscio e hanno seguito in lungo e in largo Casadei. Ancora oggi, sostenuti per fortuna da una condizione di salute invidiabile in rapporto all’età che hanno, coltivano nei limiti del possibile questa passione che li accomuna».

Un’altra grande passione della coppia è certamente lo sport.

«Hanno per esempio seguito il figlio Mauro quando correva in bicicletta, mentre più recentemente non hanno mai mancato alle gare di nuoto della nipote. Soprattutto Rosa segue poi la Formula 1 e non perde mai neppure un Gran Premio. Mentre Pietro ha praticato per anni la pesca sportiva, vincendo anche parecchie medaglie».

Una coppia vivace e divertente

«Nella coppia è sicuramente lei ad aver un po’ il carattere da caporale maggiore, ma insieme sono davvero simpaticissimi e passare il tempo in loro compagnia è estremamente piacevole. Per questo motivo figli, nuore, nipoti, pronipote e parenti sono immensamente felici che possano festeggiare insieme le loro nozze di titanio».