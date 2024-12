Nozze d'oro per Franco e Luigia

Cinquant’anni fa, nel 1974, c’era la lira, Aldo Moro presiedeva il suo quarto governo e Iva Zanicchi vinceva Sanremo. Sembra un mondo lontano ma era il mondo in cui Franco Roncoroni e Luigia Loda, di Casnate con Bernate, si univano in matrimonio nella Chiesa della Santissima Trinità del Santuario di Garzola.

I due hanno festeggiato i 50 anni di vita comune proprio ieri, sabato 7 dicembre.

Questi decenni sono ricordati con affetto dalla loro figlia, Mara Roncoroni:

Roncoroni è sempre stato molto attivo nel mondo dell’associazionismo paesano tant’è che era molto conosciuto anche dai giovani:

"Per il centenario del 4 novembre 1918, nel 2018, aveva coinvolto l’asilo mentre un’altra volta aveva accompagnato i bambini al laghetto di Casnate per far vedere questo posto, molto caratteristico. Mio papà, da sempre, è impegnato sul territorio. Nel 2014 aveva scritto anche un libro sulle corti del paese, poi stampato dalla Pro loco. Lui era conosciuto come “l’uomo del bosco” perché spesso accompagnava lì scolaresche e ragazzi. È sempre stato molto vicino al territorio, agli animali e alla natura".